Клуни: Беше грешка Камала да се кандидатира за президент

Актьорът е демократ Джордж Клуни определи кандидатурата за президент на Камала Харис като грешка. Тя замени в номинациите Джо Байдън, който показа катастрофални резултати на дебата срещу опонента си Доналд Тръмп.

Нещо повече - Клуни заяви, че не съжалява за статията в New York Times, в която призовава демократите да намерят нов кандидат за президент.

В предаването "Sunday Morning“ на CBS актьорът и активист, който е виден финансов донор на Демократическата партия, заяви, че би написал отново своята статия, ако му се даде възможност и че би искал демократите да бяха провели нови предварителни избори, за да изберат кандидат за президент. Вместо това Харис беше номинирана чрез виртуално гласуване на партийни делегати.

"Имахме шанс“, каза Клуни в предаването и добави: "Исках да има, както написах в статията си, предварителни избори. Нека бързо да проверим това и да го започнем. Мисля, че грешката с Камала е, че трябваше да се кандидатира срещу собствените си резултати. Много е трудно да се направи, ако целта на кандидатурата е да се каже: "Аз не съм този човек“. Трудно е да се направи и затова ѝ беше поставена много трудна задача.

"Честно казано, мисля, че беше грешка, но сме там, където сме. Щяхме да загубим още места в Камарата на представителите, казват, така че не знам. Да не го направя би означавало да кажа: „Няма да кажа истината“.“

Статията на Клуни, озаглавена "Обичам Джо Байдън. Но ни е нужен нов номиниран“, беше ярък пример на фона на нарастваща вълна от несъгласие сред избирателите на демократите относно способността на Байдън да продължи да бъде президент на САЩ, след като той се представи слабо по време на първия си президентски дебат с Доналд Тръмп.

"Няма да спечелим през ноември с този президент“, написа Клуни по това време. "Освен това, няма да спечелим Камарата на представителите и ще загубим Сената. Това не е само мое мнение; това е мнението на всеки сенатор, член на Конгреса и губернатор, с които съм говорил насаме. Всеки един от тях, независимо какво казва публично".

През юли синът на Байдън, Хънтър Байдън, даде тричасово интервю, изпълнено с ругатни, за американския канал Channel 5, в което атакува Клуни за написването на статията.

"Майната му!.Майната му и всички около него. Не е нужно да бъда мил", каза Хънтър, атакувайки Клуни.

Той постави под въпрос защо някой слуша Клуни: "Какво общо имате вие ​​с каквото и да било? Какво право имате да стъпвате върху човек, който е отдал... шибания си живот в служба на тази страна, и да решавате, че вие, Джордж Клуни, ще публикувате реклама на цяла страница в ш****я New York Times.

На въпрос от CBS дали е видял реакцията на Хънтър Байдън, Клуни се засмя иронично и каза: "Да, видях я“. На въпрос какво мисли за това, той отговори: "Мога да отделя много време в опровергаване на много от нещата, които той каза... но реалността е, че не мисля, че подобно поглеждане назад е полезно за някого. Особено за него. Не мисля, че е полезно и за Демократическата партия. Така че просто ще му пожелая всичко най-добро в продължаващото му възстановяване и се надявам да се справи добре, и просто ще оставя нещата така.

"Имам много лични мнения по въпроса, но не намирам за полезно да водя публичен спор с него.“

След неуспешната си президентска кандидатура, Харис критикува първоначалното решение на Байдън да се кандидатира за втори мандат. В книгата си "107 дни“, публикувана през септември, тя пише, че е "в най-лошата позиция да защити тезата, че той трябва да се откаже“, защото "знаех, че ще му се стори невероятно егоистично, ако го посъветвам да не се кандидатира.“ Той би го възприел като гола амбиция, може би като отровна нелоялност, дори единственото ми послание да беше: не позволявай на другия да спечели.