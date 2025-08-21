IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лудогорец допусна обрат и загуби от Шкендия

Двубоят в Скопие завърши 2:1 за домакините

21.08.2025 | 22:55 ч. Обновена: 22.08.2025 | 00:36 ч. 1
Лудогорец допусна обрат и загуби от Шкендия

Лудогорец допусна обрат и загуби от шампиона на Северна Македония Шкендия Тетово в първия мач от плейофите в Лига Европа. Двубоят на стадион „Тодор Проески“ в Скопие завърши 2:1 за домакините

Родният хегемон започна добре мача и откри резултата чрез Дерой Дуарте в 17-ата минута. След това обаче момчетата на Руи Мота се сринаха и домакините стигнаха до пълен обрат. В 35-ата минута Лиридон Латифи изравни, а в 60-ата минута 38-годишният капитан Бесарт Ибрахими направи пълен обрат.

Така Лудогорец продължи серията си от 3 мача без победа и класирането на тима за основната фаза на втория по сила европейски турнир няма да бъде никак лесна задача. Реваншът в Разград е след седмица.

Лудогорец пропусна още няколко изгодни положения пред вратата на бившия страж на Локомотив София Бабукар Гайе. Като цяло обаче играта на разградчани видимо не спореше и домакините се възползваха максимално от колебливостта на „орлите“.

Подробности за срещата - на Gol.bg

