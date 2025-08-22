Арда с минимално поражение в Полша

Тимът на Арда загуби с 0:1 гостуването си на полския Ракув в първи пач от плейофния кръг на футболния трунри Лига на конференциите.

Двубоят започна с едноминутно мълчание в памет на млад фен на Ракув, починал по време на мача с Макаби Хайфа.

Началните десетина минути на мача бяха равностойни, а в 12-ата домакините можеха да поведат в резултата.

Роча беше изведен в наказателното поле на Арда и прокара топката покрай Анатолий Господинов, но бранителите на нашия тим изчистиха.

Малко по-късно Марко Булат шутира към вратата, но Господинов отрази удара му.

В 25-ата минута Барат се извиси над всички в наказателното поле и стреля с глава, но нашия страж отново се справи.

Четири минути по-късно обаче груба грешка в защитата на Арда доведе до попадението на домакините.

Феликс Ебоа Ебоа подцени подадена топка към него и позволи на Томаш Пиенко да му я отнеме, а след това прониза мрежата зад Господинов.

Това разстрои играта и отново Пиенко пропусна да удвои.

Домакините започна по-добре след почивката и създадоха няколко положения.

В 59-ата минута обаче Арда пропусна да изравни, след като Серкан Юсеин от чисто положение стреля покрай вратата.

Смените на Серкан Юсеин и Бирсент Карагарен с Антонио Вутов и Андре Шиняшики повлияха положително на представянето на българския тим, който изравни играта и пропусна няколко положения.

В 66-ата минута шут на Котев се отби в страничната греда и излезе в аут, а три минути по-късно Шиняшики също пропусна.

Реваншът е след седмица. /БНР