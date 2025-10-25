Илия Груев влезе като резерва при победа на Лийдс

Илия Груев влезе като резерва за Лийдс при победата с 2:1 над Уест Хям в среща от 9-ия кръг на Висшата лига. Българският национал влезе в игра в 72-ата минута на мястото на Ао Танака, а малко по-късно получи жълт картон.

С този успех Лийдс вече има в актива си 11 точки и се изкачи до 13-тата позиция, а Лийдс е на 19-то място с 4 пункта.

Още в 3-ата минута Ноа Окафор беше оставен непокрит на далечната греда и отправи удар с глава, който Алфонс Ареола спаси. При добавката Брендън Аарансън прати топката в мрежата на Уест Хям за 1:0. В 15-ата минута Шон Лонгстаф центрира от корнер, а Джо Родън с глава удвои преднината на Лийдс.

В 90-ата минута Боуен центрира, а Матеуш Фернандеш отклони топката в мрежата на домакините.