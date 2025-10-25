IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 32

Илия Груев влезе като резерва при победа на Лийдс

Домакините се наложиха над закъсалия Уест Хям

25.10.2025 | 09:47 ч. 1
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Илия Груев влезе като резерва за Лийдс при победата с 2:1 над Уест Хям в среща от 9-ия кръг на Висшата лига. Българският национал влезе в игра в 72-ата минута на мястото на Ао Танака, а малко по-късно получи жълт картон.

С този успех Лийдс вече има в актива си 11 точки и се изкачи до 13-тата позиция, а Лийдс е на 19-то място с 4 пункта.

Още в 3-ата минута Ноа Окафор беше оставен непокрит на далечната греда и отправи удар с глава, който Алфонс Ареола спаси. При добавката Брендън Аарансън прати топката в мрежата на Уест Хям за 1:0. В 15-ата минута Шон Лонгстаф центрира от корнер, а Джо Родън с глава удвои преднината на Лийдс. 

В 90-ата минута Боуен центрира, а Матеуш Фернандеш отклони топката в мрежата на домакините. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

лийдс илия груев
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem