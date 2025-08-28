В Лондон откриха корт в чест на спортсмена Григор Димитров

Страхотно признание получи най-добрият български тенисист. В Лондон вече има корт, с който е почетен Григор Димитров. Идеята е вдъхновена от един велик момент от мача на Григор срещу световния номер 1 Яник Синер на тазгодишното издание на Уимбълдън - финалното ръкостискане със съдията.

В двубоя българинът водеше с 2:0 сета, но в третата част получи тежка контузия - разкъсан гръден мускул, и той беше принуден да се откаже.

Моментът, който е увековечен на корта е, когато той се здрависва и с противника си, и със съдията, преди да обяви отказването си. Това впечатли много хора, защото българинът придържаше едната си ръка с другата и въпреки че бе контузен, не пропусна и за миг да бъде голям спортсмен.

Именно този жест е трогнал една от фирмите, с които българският тенисист си сътрудничи.

Кортът се намира в историческия тенис клуб Алдърсбрук Уолн в Уонстед, Източен Лондон. Върху него вече грее жестът на Димитров. Изрисуван е от творческо студио Handplayed, агенция Undercurrent и стрийт арт компанията Wood Street Walls.

"Тенисът ме научи, че издръжливостта е основен фактор за успеха във всички области, а да откриеш благородство в тежките моменти, подсилва това още повече. За мен означава много да видя този дух, превърнат в изкуство", каза Григор, виждайки рисунката.