След продължения: Лудогорец победи с 4:1 Шкендия

Лудогорец се красира за основната фаза на Лига Европа с 4:1 след продължения срешу северномакедонския Шкендия. Редовното време завърши 2:1 за "орлите", които преди седмица загубиха със същия резултат в Скопие.

В деветата минута Кайо Видал нахлу в наказателното поле и стреля. Бабукар Гайе спаси удара му, но Едвин Куртулуш с плътен удар опъна мрежата за 1:0!

Натискът на разградчани продължи и 12-ата минута удар на Видал се оказа невъзможен за Гайе, но топката срещна левия страничен стълб. Лудогорец все пак успя да стиге до второ попадение Дерой Дуарте центрира, а Чочев стреля от воле - 2:0 и обрат в общия резултат!

Лудогорец не успя да затвори мача и в 65-ата минута македонците върнаха едно попадение, с което изравниха общия резулат. Ибрахими подаде в наказателното поле към връхлитащия Тамба, който с първото си докосване овладя топката, а с второто я прати в мрежата на Лудогорец - 1:2!

Петър Станич можеше да донесе успеха на Лудогорец в 86-ата минута, но вратарят на гостите спаси, а и бе отсъдена засада. Малко след това Фабрис Тамба пропусна да класира Шкендия за основната фаза, след като прехвърли вратаря на домакините, но топката излезе в аут.

Две минути преди края на редовното време Недялков сгреши и предостави топката на Тамба, но опитът му за технично прехвърляне на Падт завърши с провал.

Първото продължение започна с шанс за Лудогорец, но топовен изстрел на Бърнард Текпетей от границата на наказателното поле в 93-ата минута бе спасен от Гайе, а при последвалия корнер удар на Станич бе блокиран.

Именно Текпетей се разписа в 99-ата минута. Ганаецът шутира силно, Гайе докосна топката, но не достатъчно, за да я спре и тя рикошира в гредата преди да влезе в мрежата - 3:1!

В началото на второто продължение Текпетей се размина с ново попадение. Крилото засече подаване, но вратарят на Шкендия спаси. Ерик Биле сложи точка на спора в 122-ата минута. | БГНЕС