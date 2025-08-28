Арда отпадна от Лигата на конференциите, загуби с 1:2 от Ракув

Арда отпадна от Лигата на конференциите, след като загуби с 1:2 от Ракув в Кърджали и с общ резултат 1:3 от двата мача е аут от Европа.

Арда имаше своите шансове за елиминиране на поляците, въпреки че отстъпи с 0:1 в Ченстохова преди седмица. Днес Тунчев и компания започнаха лошо реванша, след като гостите откриха след 120 секунди игра. Точен с удар извън наказателното поле, който рикошира и излъга вратаря Анатолий Господинов, беше Петер Барат.

Домакините отвърнаха на предизвикателството след около час игра. Антонио Вутов възстанови паритета от бялата точка. Десетина минути след изравнителния гол обаче задачата на Арда за достигане на продължения се усложни след втория жълт картон на нападателя Георги Николов.

В добавеното време Ракув стигна до още един успех в дуела, след като на свой ред получи дузпа. Домакините останаха с девет души на терена след изгонването на Димитър Велковски. Зад топката за полския тим застана резервата Иви Лопес, чийто шут първоначално беше отразен от Господинов, но при добавката на празна врата нямаше грешка.

Така Арда не успя да запише историческо влизане в основната фаза на третия по сила евротурнир. Кърджалийци ще насочат вниманието си изцяло върху вътрешното първенство, където в следващия кръг са домакини на Берое.

Жребият за основната фаза на ЛК пък е утре.

