Сребърната ни медалистка по кикбокс Александра Георгиева говори за цената на успеха

Александра Георгиева е сребърен медалист по кикбокс от Световните игри за неолимпийски спортове в Чънду, трикратната европейска шампионка в стил пойнт-файтинг, се състезава в категория до 60 кг. По пътя към финала успя да победи представители на Нова Зеландия и Чехия.

"Ние отиваме за златото, но малко не ни стигна да го вземем. Беше трудно, мачовете бяха сложни. Бяхме подготвени и познавахме противниците си. Дадохме всичко от себе си", разказа тя в "България сутрин".

Треньорът на Георгиева - Иван Георгиев, заяви, че е доволен от представянето на българския състав в състезанието.

"Това, че нямаме титла по никакъв начин не омаловажава техните усилия. Горд съм с личния ми състезател Александра, останалите български представители там също бяха на ниво. Голям резултат е. Различен формат. Сега ни предстоят детско Европейско първенство и след месец и половина мъжко Световно първенство", обясни Георгиев пред Bulgaria ON AIR.

Психиката в спорта е ключова.

"Трудно е да се изгради такава, а тя е ключова в мачовете. Цяло лято имах напрежение. Имах спадове в подготовката, имах хубави моменти. На самите игри аз бях единствената жена, представител на България в кикбокса. Бях постоянно с треньора ми. Най-добре се чувствах психически, защото бях дала всичко от себе си в подготовката, която беше много дълга. Това ми помогна", сподели Александра.

Георгиев от своя страна добави, че треньорството е мисия.

"Трябва добрите примери да са напред", изтъкна той.

