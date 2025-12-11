Световният шампион Карлос Насар е носител на наградата "Спортен Икар" на Фондация "Български спорт" за втора поредна година.

Насар е олимпийски, световен и европейски шампион по вдигане на тежести и заслужи печели наградата.

През настоящата година Карлос за трети път стана европейски първенец на първенството в Молдова и завоюва световната титла със световен рекорд в изтласкването в категория до 94 кг на шампионата на планетата в Норвегия.

С пълно единодушие националният отбор по волейбол за мъже спечели "Спортен Икар" за Отбор на годината след второто място на световното първенство във Филипините.

За впечатляващо представяне са отличени скиорът-алпиец Алберт Попов, който завоюва победа на слалом в старт за Световната купа в Мадона ди Кампильо, както и сноубордистът Тервел Замфиров - световен шампион в паралелния слалом за мъже.

Церемонията по връчването на наградите "Спортен Икар" ще се проведе на 19 декември.

