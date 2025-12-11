Лудогорец и ПАОК врътнаха равенство 3:3

Лудогорец и ПАОК изиграха истински футболен спектакъл в шестия кръг на груповата фаза на Лига Европа, завършил със зрелищно равенство 3:3 след множество обрати, пропуски и драматични моменти. Разградчани откриха резултата в 33-ата минута. Петър Станич навлезе в наказателното поле, попадна в клещи от защитата на ПАОК, но след куриозен карамбол прояви настойчивост и успя да промуши топката покрай Павленка за 1:0.

Гостите реагираха мигновено и само шест минути по-късно възстановиха равенството. Кирил Десподов бе изведен блестящо зад отбраната, изпревари Антон Недялков и с финес прехвърли Бонман за 1:1.

Втората част започна с натиск на ПАОК. Баба пропусна отличен шанс секунди след подновяването, но малко по-късно след центриране от фаул на Десподов, Волиако засече отблизо за пълен обрат – 1:2.

Лудогорец можеше да изравни в 64-ата минута, когато Оливие Вердон остана напълно непокрит във вратарското поле, но ударът му с глава премина над гредата. В 70-ата минута обаче защитникът се реваншира – след изпълнение на фаул Диниш Алмейда върна топката към малкото наказателно поле, където Вердон я насочи в мрежата за 2:2.

Това даде криле на домакините и само седем минути по-късно резервата Ивайло Чочев се възползва от прецизно центриране на Станич и с мощен удар с глава донесе нов обрат – 3:2 за Лудогорец.

В заключителните минути ПАОК хвърли всичко в атака. В 89-ата Камара разтресе гредата, а секунди по-късно Анестис Миту се възползва от хаос в наказателното поле и успя да отбележи от близка дистанция. След дълга проверка с ВАР голът бе зачетен – 3:3.

В добавеното време драмата продължи: Камара пропусна да разстреля Бонман, а Константелиас опита зрелищна странична ножица, но стражът на Лудогорец направи феноменално спасяване, което запази точката за домакините.

