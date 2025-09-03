Чистката продължава, ЦСКА би шута и на Мика Пинто

Чистката в ЦСКА продължава, а поредната раздяла е с бранителя Мика Пинто. Клубът и футболистът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие.

В последните седмици той бе изваден от първия тим от новия спортен директор Бойко Величков, а пък вчера бе привлечен играч на неговата позиция - Анхело Мартино, който идва от аржентинския Нюелс Олд Бойс

Крайният защитник пристигна в ЦСКА през лятото на 2024 г. и оттогава записа участие в 28 мача, отбелязвайки 1 гол за „армейците“.

"ЦСКА желае успех на Мика Пинто в бъдещите предизвикателства", написаха от клуба.

Преди него от тима си тръгнаха вратарите Иван Дюлгеров и Димитър Евтимов, защитниците Лиъм Купър и Тибо Вион, халфовете Марселино Кареасо и Джонатан Линдсет, крилата Джейсън Локило и Зюмюр Бютучи и нападателя Аарон Исека, а Матиас Фаетон беше преотстъпен на швейцарския Цюрих. Станислав Шопов пък премина като свободен агент в хърватския Осиек.