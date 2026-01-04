Люк Литлър e новият стар световен шампион по дартс

Люк Литлър стана за втори пореден път световен шампион по дартс, с което добави към банковата си сметка един милион британски лири и си гарантира първото място в световната ранглиста поне до началото на октомври.

Във финала на световния шампионат в "Алекзандра Палас" в Лондон 18-годишният англичанин се наложи със 7:1 сета над пет години по-големия от него нидерландец Хиан ван Веен. С това той стана едва четвъртият играч след Фил Тейлър, Ейдриън Люис и Гари Андерсън, който успя да защити трофея си, като за последно това постигна шотландецът Андерсън преди точно десет години.

Финалът започна по-добре за европейския шампион Ван Веен, който взе първия сет с 3:2 лега. Нудерландецът имаше възможност да вземе и втория сет, но при 2:1 лега в своя полза пропусна сектора Д8. Това се оказа и повратният момент в срещата, тъй като Литлър веднага успя да изравни сетовете.

В третия сет англичанинът реализира и чекаут от 170 - най-големия възможен в този формат на играта, което му осигури и спечелване на тази партия и преднина от 2:1.

До края срещата премина изцяло под контрола на Литлър, който не бе разсеян нито от появата на стършел около окото, нито от кървавото петно, оставено от Ван Веен на мишената, която заради това бе подменена след седмия сет.

Литлър затвори и срещата по шампионски, като приключи мача с чекаут от 147 - неговия четвърти трицифрен в двубоя.

Англичанинът направи среден резултат от 106,02 точки във финала, а при изходите показа успеваемост от 46 процента при 23 успешни от 50 опита. Освен това той реализира 16 визити от по 180 точки, 19 от поне 140 и още 42 опита от по поне 100 точки.

За сравнение Ван Веен, за когото това бе първи финал на световно първенство, остана със среден резултат от 99,94 точки. Той спечели само осем лега, като едва три от тях бяха в заключителните шест сета на мача, въпреки че имаше 21 възможности за чекаут. Освен това той изостана от Литлър по брой хвърляния за максимуми от 180 точки, за по 140+ точки и за 100+ точки, като постигна съответно 9, 18 и 39 такива изпълнения.

За Ван Веен класирането за финала осигурява изкачване до третото място в световната ранглиста, което е най-високото в неговата кариера за момента. Пред него остават само Литлър и Хъмфрис. Нидерландецът не успя да постигне нито една чиста победа, но за сметка на това елиминира два бивши световни шампиони в лицето на Хъмфрис и Андерсън на четвъртфиналите и на полуфиналите./БТА