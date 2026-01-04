IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Барселона победи Еспаньол в градското дерби с късни голове

Барса е на първо място в класирането със 7 точки аванс пред Реал Мадрид

04.01.2026 | 09:56 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Барселона победи с 2:0 като гост местния си противник Еспаньол в двубой от 18-ия кръг от испанското първенство. 

Шампионите пропуснаха да поведат в резултата още в третата минута чрез Феран Торес, докато "папагалчетата" не успяха да се възползват от положение, което се откри пред Леандро Кабрера шест минути след това. 

"Синьо-червените" владееха топката значително повече, но не можаха да оползотворят малкото си ситуации пред вратата на домакините.

В 86-ата минута Фермин Лопес асистира за Дани Олмо, който с точен удар от движение даде аванс за Барса. Четири минути след това Фермин подаде за Роберт Левандовски, който отблизо оформи крайния резултат.

Барселона няма загуба срещу градския си противник от януари 2018 година насам, когато отпадна от Еспаньол в турнира за купата на Испания.

Барса е на първо място в класирането със 7 точки аванс пред Реал Мадрид, който по-късно днес приема Бетис.

барселона еспаньол
