IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 113

Ямал, Педри и Нико Уилямс ще водят атаката на Испания

Ясни са стартовите състави на България и Испания

04.09.2025 | 21:05 ч. Обновена: 04.09.2025 | 21:44 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

България приема европейския шампион Испания в първа световна квалификация от група Е за класиране на Мондиал 2026. Другите два отбора в групата са Турция и Грузия. Срещата на изпълнения до краен предел Национален стадион “Васил Левски” започва в 21:45 часа.

Стартовите състави:

БЪЛГАРИЯ: 21. Светослав Вуцов, 12. Николай Минков, 14. Антон Недялков (К), 5. Кристиан Димитров, 13. Емил Ценов, 7. Фабиан Нюрнбергер - 4. Илия Груев, 15. Васил Панайотов, 18. Ивайло Чочев, 9. Александър Колев, 10. Радослав Кирилов

ИСПАНИЯ: 23. Унай Симон, 12. Педро Поро, 5. Дийн Хаусен, 3. Робин Льо Норман, 22. Марк Кукурея, 6. Микел Мерино, 18. Мартин Субименди, 20. Педри, 19. Ламин Ямал, 21. Микел Оярсабал, 17. Нико Уилямс.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

българия испания ламин ямал педри нико уилямс
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem