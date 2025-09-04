Ямал, Педри и Нико Уилямс ще водят атаката на Испания

България приема европейския шампион Испания в първа световна квалификация от група Е за класиране на Мондиал 2026. Другите два отбора в групата са Турция и Грузия. Срещата на изпълнения до краен предел Национален стадион “Васил Левски” започва в 21:45 часа.

Стартовите състави:

БЪЛГАРИЯ: 21. Светослав Вуцов, 12. Николай Минков, 14. Антон Недялков (К), 5. Кристиан Димитров, 13. Емил Ценов, 7. Фабиан Нюрнбергер - 4. Илия Груев, 15. Васил Панайотов, 18. Ивайло Чочев, 9. Александър Колев, 10. Радослав Кирилов

ИСПАНИЯ: 23. Унай Симон, 12. Педро Поро, 5. Дийн Хаусен, 3. Робин Льо Норман, 22. Марк Кукурея, 6. Микел Мерино, 18. Мартин Субименди, 20. Педри, 19. Ламин Ямал, 21. Микел Оярсабал, 17. Нико Уилямс.