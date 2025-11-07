Детето чудо на на "Барселона" и Испания Ламин Ямал се сдоби с 23-годишна мащеха. Баща му Мунир Насрауи обяви официално годежа си с 23-годишната си приятелка, която нарича "моето захарче".

35-годишният Насрауи изглежда намери любовта с жена, която е едва 5 години по-възрастна от сина му. Връзката им беше широко дискутирана през последните месеци поради разликата във възрастта им, но изглежда, че те са успели да игнорират критиките.

Насрауи, който е известен в социалните медии със своите 1.3 милиона последователи в Instagram, сподели щастливата новина с пост в платформата, намеквайки за предстояща сватба чрез снимка с дамата до себе си. Фотосът е придружен от емотикон с черно сърце и пръстен.

Въпреки че любовният живот на баща му очевидно процъфтява, този на Ямал е далеч от това щастие.

18-годишният футболист се раздели тази седмица с аржентинската си приятелка певица Ники Никол, която на 25 години е по-възрастна от партньорката на Насрауи.

Испанският журналист Хавиер де Ойос обяви раздялата им, като Ямал по-късно уточни, че причината не е изневяра.

Новината за годежа на бащата на Ямал идва само няколко месеца след като Мунир Насрауи преживя инцидент през август, когато беше нападнат и намушкан многократно в град Матаро, докато разхождаше кучето си.