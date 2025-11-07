IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 67

Ламин Ямал се сдоби с 23-годишна мащеха

Бащата на вундеркинда се сгоди за приятелката си

07.11.2025 | 08:57 ч. 23
Снимка Instagram

Снимка Instagram

Детето чудо на на "Барселона" и Испания Ламин Ямал се сдоби с 23-годишна мащеха. Баща му Мунир Насрауи обяви официално годежа си с 23-годишната си приятелка, която нарича "моето захарче".

35-годишният Насрауи изглежда намери любовта с жена, която е едва 5 години по-възрастна от сина му. Връзката им беше широко дискутирана през последните месеци поради разликата във възрастта им, но изглежда, че те са успели да игнорират критиките.

Насрауи, който е известен в социалните медии със своите 1.3 милиона последователи в Instagram, сподели щастливата новина с пост в платформата, намеквайки за предстояща сватба чрез снимка с дамата до себе си. Фотосът е придружен от емотикон с черно сърце и пръстен.

Въпреки че любовният живот на баща му очевидно процъфтява, този на Ямал е далеч от това щастие.

18-годишният футболист се раздели тази седмица с аржентинската си приятелка певица Ники Никол, която на 25 години е по-възрастна от партньорката на Насрауи.

Испанският журналист Хавиер де Ойос обяви раздялата им, като Ямал по-късно уточни, че причината не е изневяра.

Новината за годежа на бащата на Ямал идва само няколко месеца след като Мунир Насрауи преживя инцидент през август, когато беше нападнат и намушкан многократно в град Матаро, докато разхождаше кучето си.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ламин ямал баща мащеха годеж
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem