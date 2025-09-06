IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Киселова към финалистите ни на US open: На добър час и нека по-добрият победи!

Успехът ви показва качествата на младите българи – трудолюбие, упоритост, несломим спортен дух и желание за победа, заявява тя

06.09.2025 | 12:12 ч. Обновена: 06.09.2025 | 13:32 ч. 13
Киселова към финалистите ни на US open: На добър час и нека по-добрият победи!

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави тенисистите Иван Иванов и Александър Василев с класирането им за финала на Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите. 

“Уверявам Ви, че Вашият исторически успех донесе голяма радост не само на почитателите на тениса в България, но и на всички българи“, посочва в поздравителен адрес председателят на парламента.

Наталия Киселова изразява увереност, че постигнатото от двамата състезатели по пътя към финала на един от най-престижните турнири в световния тенис се цени високо от всички любители на този красив и труден спорт. 

„Класирането Ви за мача за титлата на сингъл в турнир по тенис от Големия шлем при юношите за пореден път показва качествата на младите българи – трудолюбие, упоритост, несломим спортен дух и желание за победа, заявява тя.

„Трофеят ще вдигне този, с когото е Фортуна, но за България Вие и двамата сте победители. Вярвам, че с високо вдигнати глави ще продължите своя спортен път към нови върхови постижения. В България с вълнение ще очакваме да Ви аплодираме на върха в световния тенис и да споделим радостта Ви от победата“, пише в поздравлението към тенисистите.

Наталия Киселова US open
