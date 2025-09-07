IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сабаленка защити титлата си на US Open

Световната №1 се наложи с 6:3, 7:6 над Аманда Анисимова

07.09.2025 | 08:15 ч. Обновена: 07.09.2025 | 09:38 ч. 8
БГНЕС

БГНЕС

Световната номер едно Арина Сабаленка се пребори с надеждата на домакините Аманда Анисимова и защити титлата си от US Open.

Сабаленка поддържаше по-стабилно ниво, за да спечели с 6:3, 7:6 (7:3) в битка между двете тенисистки с най-мощен удар при жените.

Състезателката на Беларуск падна на колене, обзета от емоции, след като си осигури победа в година, в която претърпя поражение на два финала на турнири от Големия шлем.

"След два финала, в които напълно загубих контрол над емоциите си, не исках да позволя това да се случи отново", каза Сабаленка пред ESPN.

"Имаше моменти, в които бях близо до това да се откажа, но запазих спокойствие."

"Знам колко болезнени са тези финали“, каза Сабаленка след финала и допълни:" "Но след тези тежки загуби ще се наслаждаваш повече на успеха". 

Това се случи Dnes

Тагове:

US Open Арина Сабаленка тенис Аманда Анисимова
