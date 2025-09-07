Сабаленка защити титлата си на US Open

Световната номер едно Арина Сабаленка се пребори с надеждата на домакините Аманда Анисимова и защити титлата си от US Open.

Сабаленка поддържаше по-стабилно ниво, за да спечели с 6:3, 7:6 (7:3) в битка между двете тенисистки с най-мощен удар при жените.

Състезателката на Беларуск падна на колене, обзета от емоции, след като си осигури победа в година, в която претърпя поражение на два финала на турнири от Големия шлем.

"След два финала, в които напълно загубих контрол над емоциите си, не исках да позволя това да се случи отново", каза Сабаленка пред ESPN.

"Имаше моменти, в които бях близо до това да се откажа, но запазих спокойствие."

"Знам колко болезнени са тези финали“, каза Сабаленка след финала и допълни:" "Но след тези тежки загуби ще се наслаждаваш повече на успеха".