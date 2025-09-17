Волейболистите ни с категорична победа срещу Чили, първи сме в групата

Националният волейболен отбор на България победи Чили с 3:0 (25:17, 25:12, 25:12) за малко повече от час и десет минути игра.

Така България завърши на първо място с Група "Е" с актив от 8 точки и геймово съотношение 9:2. На осмифанилате следващия понеделник тимът на Джанлоренцо Бленджини ще играе срещу втория тим от Група "D". Засега това е отборът на Португалия, който се наложи по-рано тази сутрин на Колумбия с 3:2. Ако Куба постигне чиста победа или успех с 3:1 над САЩ по-късно, но България ще срещне именно кубинците в директните елиминации.

На старта на мондиала българският отбор постигна чиста победа срещу Германия, а преди два дни и успех в пет гейма срещу Словения.

България започна в титулярния си състав: Симеон Николов, Алекс Грозданов, Александър Николов, Илия Петков, Аспарух Аспарухов, Мартин Атанасов и либеро Дамян Колев.

Отново Александър Николов бе най-резултатен за България и в мача - 17 точки - 15 от атака, като нито един път не бе хванат на блокада, и два аса. Основният ни реализатор има вече 71 точки от трите мача в групата, като е лидер по този показател в турнира до момента. Мартин Атанасов завърши с 12 точки, Аспарух Аспарухов - с 10, а Симеон Николов и Алекс Грозданов - с по 7. За Чили по 7 точки реализираха Висенте Парагире и Висенте Валенсуела.