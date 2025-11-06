IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Четирима с белезници, източвали гориво от тръбопровод на "Лукойл"

По първоначални данни щетите за бюджета са за близо 1 милион лева

06.11.2025 | 10:55 ч.
Кражби от тръбопровода на "Лукойл" южно от Стара Загора с помощта на монтиран кран и вкопана в земята цистерна бяха разкрити при акция на ОД на МВР - Стара Загора, съобщи "24 часа". 

При акцията са задържани четирима души, а по първоначални данни щетите за бюджета са за близо 1 милион лева. Групата действала през нощта. Точела горивото от монтиран кран в цистерната, която била закопана в земята. Гледали да не крадат по много, за да не спадне налягането. От цистерната пренатоварвали горивото в джипове с по 1 тон съдове за гориво. Карали го в своя база, а оттам го разнасяли и продавали.

Така групата веднъж крала горивото и лишавала държавата от данъците и акцизите, които "Лукойл" би платил за продажбата му. След това го продавали на черно и отново пестели акцизи и такси. Четиримата мъже са задържани. Очаква се да бъдат обвинени.

