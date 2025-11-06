IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Феноменът Овечкин първи в НХЛ вкара 900 гола

До друг рекорд на Грецки му остават още 39 шайби

06.11.2025 | 08:55 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Овечкин стана тази нощ първият играч в историята на НХЛ, отбелязал 900 гола в редовния сезон.

Този гол беше третият за 40-годишния нападател в 13 мача този сезон. Той е отбелязал 900 гола и е направил 731 асистенции в 1504 мача в НХЛ.

Овечкин отбеляза своя 977-ми гол в НХЛ, ако се броят и плейофите. Той е вече само с 39 по-малко от рекорда на Грецки.

40-годишният руски нападател на Вашингтон Кепитълс отбеляза гола си в мача от редовния сезон на Националната хокейна лига на „Капитал Уан Арена“  срещу „Сейнт Луис Блус“ за победата с 6:1.

"Преди няколко дни ме попитаха: „Какво мислите за това да отбележиш 900 гола?“ Разбира се, това е страхотно, никой никога не го е достигал в историята на НХЛ. Да си първият играч, който го е направил, е специален момент. Хубаво е, че успях да вкарам гола пред нашата публика, феновете и семейството ми бяха тука. Наистина е страхотно“, цитира AP News думите на Овечкин.

Тагове:

овечкин нхл рекорд грецки
