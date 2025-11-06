Борисов: Не толкова отдавна ПП говориха, че Пеевски се е поправил

Благодаря на посланика на Великобритания, който познавам лично. Аз никога не лъжа. Лично съм разговарял с определени хора по тази тема за свалянето на санкциите на "Магнитски". Много по-добре знам от колегите от ПП-ДБ как се свалят санкции. Санкциите на "Магнитски" завършват така, че ако човекът се е поправи - то те се свалят или не се. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Народното събрание.
„Не е толкова далече времето, когато ПП говориха, че Делян Пеевски се е поправил. Не е далеч времето когато с Петков и с Пеевски седяхме заедно. Не е далеч времето, когато заедно се вкарваха поправки в Конституцията. Асен Василев, Петков, Христо Иванов и Атанасов седяха и Иванов заяви, че съдебната система трябва да бъде разделена между тях и мен. Всячески се опитват да сложат Пеевски при мен, трябва да ви кажа, че хич не ми пука - щом имам стабилно мнозинство. Христо Иванов напусна и дезертира. Единствената ми критика е това, сега аз трябва да се бяснявам какво сме правили”, каза още Борисов.
"Сега всячески искат да сложат Пеевски при мен, а те да се отърсят от цялото си това минало, трябва да ви кажа, че изобщо не ми пука. Докато имам стабилно мнозинство чрез него, аз ще го правя", добави Борисов.
"Този бюджет е коалиционен и аз няма да поставя под риск намаляването на доходите да бъде обвързано с въвеждането на еврото. Пресметнал съм го този риск. Огромни сектори взимат повече пари на фишовете си, за да разберат, че не еврото е причината за покачването на цените ", допълни Борисов.