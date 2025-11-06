IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Въпреки контузията: Григор Димитров ще завърши годината в топ 50

В понеделник ще бъде публикувана последната ранглиста за годината

06.11.2025 | 10:38 ч. Обновена: 06.11.2025 | 10:42 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще завърши и 2025 г. в топ 50 на световния тенис. В момента той е под №44, а в най-лошия случай ще се смъкне с още няколко позиции в понеделник, когато ще бъде публикувана класацията след края на регулярния сезон в АТР тура.

Всичко това означава, че за 14-та поредна година Димитров ще финишира годината в топ 50 на света. За последно Григор не бе в тази част на класацията в края на сезон 2011. Тогава на едва 20 години стана №76. През ноември 2012 той за първи път влезе в топ 50, а в края на сезона бе под №48.

През тази година първата ни ракета загуби много точки заради дългото отсъствие поради контузия.

