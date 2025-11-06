Мартин Димитров: Стига вече касички в бюджета, поискахме пренаписването му

Ние и работодателските организации поискахме оттегляне и пренаписване на бюджета. Това е критично важно да се направи, защото иначе вървим към катастрофа в следващите години. Това заяви пред журналисти в парламента депутатът от ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Мартин Димитров.

Искаме тези 5 млрд. лв. касичка, които са предвидени като допълнителен дълг, с който не се финансира дефицитът, да отпаднат веднага, категоричен е Димитров.

„Стига вече касички в бюджета“, призова той и препотвърди позицията на партията да не се увеличава от 5 на 10% данък „дивидент“.

В кулоарите на парламента Мартин Димитров обясни какво трябва да се промени, за да не влизаме в румънски и гръцки сценарий.

Димитров изброи кои мерки трябва категорично да се променят.

"Второ, да не се увеличава данък върху дивидентите от 5% на 10%. Не може с по-високи данъци да намаляваш сивата икономика, това е шизофренно", каза Димитров.

От формацията са против вдигането на осигуровки.

"Ако не бъде прието предложението ни, вероятно ще загубим тези 200 млн.", добави Ивайло Мирчев.

На свой ред Божидар Божанов каза, че повечето от мерките на ПП-ДБ са за ограничаване на корупционното разходване на средства.

Според Димитров с тези разчети на бюджета се наказват "най-производителните хора в България."

Искаме да не се увеличават осигуровките и да има по-голяма събираемост, защото това ще удари всеки работещ българин у нас и ще намали растежа на икономиката, каза Мартин Димитров.

Те настояха още увеличението на максималния осигурителен доход да е наполовина, както и да отпадне СУПТО - държавен софтуер, който се предвижда да се въведе във всички търговски обекти от 1 януари 2026 г.

Относно твърдението, че бившият външен министър Мария Габриел е разговаряла с Великобритания за изваждане на лица от санкционния им списък, както и вчерашното изявление на лидера на ГЕРБ Бойко Бориосв, който заяви, че лично е преговарял с външния министър на Великобритания Дейвид Камерън за да отпаднат санкциите, Божидар Божанов посочи, че „не говорят празни приказки, за разлика от Борисов“. „Британското посолство опроверга Борисов в момента, в който излезе и излъга. Ако нашата информация не беше вярна, щяха да опровергаят и нас. Има разлика между преговори с Дейвид Камерън и официална кореспонденция между институциите.“

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев също коментира вчерашното изказване на Бойко Борисов.

„Христо Иванов разказа истината за взаимоотношенията тогава, а от британското посолство дойде вторият шамар“, каза Мирчев. Според него е важно България да се поинтересува от това какво пише в документите за санкциите. „Там една много малка част е относно паспортите, а основната част е за тежки корупционни практики“, смята депутатът.

По отношение на предложението на правителството Деньо Денев да стане председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, Мирчев посочи, че той е "дискредитиран човек, който няма как да заеме поста". Мирчев направи и прогноза: „Държавна агенция „Технически операции“ и Държавна Агенция "Разузнаване" ще бъдат следващи, защото и там има лека съпротива срещу Делян Пеевски“, заяви той.

На въпрос за временно задържаните от Европейската комисия 215 милиона евро от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на България Мирчев посочи, че ако не се приеме проектозаконът за комисията за противодействие на корупцията, ще изгубим парите.