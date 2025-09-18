Ливърпул се измъкна с късен гол, победи Атлетико Мадрид с 3:2

За пореден път от началото на сезона Ливърпул се измъкна с късен гол, за да победи Атлетико Мадрид с 3:2 у дома в първия си мач от Шампионската лига.

В дебюта на Александър Исак Червените загубиха два гола аванс, но както срещу Борнемут, Нюкасъл, Арсенал и Бърнли, все пак намериха начин да спечелят.

Върджил ван Дайк се превърна в големия герой, след като вкара в добавеното време и така Ливърпул отново показа невероятен характер, а имаше и късмет, за да успее да стигне до победата.

