Новини Днес | 21

Ливърпул се измъкна с късен гол, победи Атлетико Мадрид с 3:2

Върджил ван Дайк се превърна в големия герой

18.09.2025 | 07:20 ч. Обновена: 18.09.2025 | 08:21 ч. 0
БГНЕС/EPA

За пореден път от началото на сезона Ливърпул се измъкна с късен гол, за да победи Атлетико Мадрид с 3:2 у дома в първия си мач от Шампионската лига. 

В дебюта на Александър Исак Червените загубиха два гола аванс, но както срещу Борнемут, Нюкасъл, Арсенал и Бърнли, все пак намериха начин да спечелят. 

Върджил ван Дайк се превърна в големия герой, след като вкара в добавеното време и така Ливърпул отново показа невероятен характер, а имаше и късмет, за да успее да стигне до победата.

Подробности за срещата - на Gol.bg

