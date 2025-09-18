Специални награди на SENSHI 28 Grand Prix за Агдеве, Виние и Бриджуотър

Следващото ниво на професионалното развитие на бойните спортове - SENSHI 28 Grand Prix разтърси морската столица Варна на 13 септември с епични сблъсъци в тежката категория над 95 кг, за да се определи най-добрият боен атлет на дивизията. Оцелелият след три последователни сблъсъка за една вечер – Самед Агдеве получи и най-ценната награда – уважението и овациите на пламенната публика на SENSHI.

Специалните награди на зрелищната галавечер SENSHI 28 Grand Prix, която се проведе с плажна арена във Варна, бяха връчени на трима бойци, които оставиха ярка следа върху ринга и в сърцата на публиката.

Безапелационният крал на турнира – Самед Агдеве, който спечели и тежкия Grand Prix едва на 21-годишна възраст, получи напълно заслужено отличието „Нокаут на вечерта“. Той впечатли феновете с експлозивна сила, бърза мисъл и решителност, с които покори върха на турнира с три нокаута.

Истински аплодисменти предизвика и Максон Виние, който само за едно денонощие прие предизвикателството да се качи на ринга срещу едни от най-опасните бойци в турнира. Неговата смелост и борбеност му донесоха наградата „Боен дух“, символ на непоколебимата решителност и сърце на истински воин.

Призът за „Най-добра техника“ отиде при Томас Бриджуотър, който демонстрира нидерландска школа в бойните изкуства – хладнокръвие, дисциплина и прецизни удари, заслужено спечелвайки уважението на публиката и журито.

С тези специални отличия организаторите на SENSHI подчертаха, че в бойните спортове не само победата, но и смелостта, техниката и зрелищният стил са факторите, които изграждат шампиони и вдъхновяват бъдещите поколения.

28-ото издание на международната бойна галавечер SENSHI се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД „Армеец“, MAX Sport, „България Еър”, М Кар Груп – BMW дилър и „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI 28 Grand Prix са Boec.BG и Boec.COM, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Dir.bg, KWUnion.com, KyokushinКarate.News, Fighto.News и Novinata.bg.