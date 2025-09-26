Локомотив Пд с отлично представяне, победи с 1:0 Левски

Локомотив Пловдив продължи с отличното си представяне и нанесе първа загуба на Левски от началото на сезона. Хората Душан Косич победиха с 1:0 селекцията на Хулио Веласкес на „Лаута“ в среща от 10-ия кръг на родната Първа лига.
Успехът за пловдивчани донесе Хуан Переа. Той се възползва от грешка на Майкон и заби скъпоценното попадение в 33-ата минута.
Като цяло „сините“ имаха сравнително голямо териториално превъзходство. Гостите от София обаче не успяха да се възползват от него, а и в играта им куцаше креативността в офанзивен план.
Любопитен момент е, че на мача присъства собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски. Той не беше гледал мач на „Лаута“ на живо от доста месеци. Не е тайна, че феновете на пловдивчани го призовават да се оттегли от клуба.
Така Локомотив Пловдив събра актив от 19 точки и се озова на 3-ото място в класирането. Първата загуба от началото на сезона пък остави Левски на 2-ата позиция с 20 пункта.
Как премина срещата - на Gol.bgТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.