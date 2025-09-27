IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 37

Бленджини след победата над Чехия: Когато сме в колата, не трябва да отпускаме газта

Селекционерът на волейболния ни тим призова състезателите да останат фокусирани върху финала

27.09.2025 | 13:33 ч. 23
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Селекционерът на националния волейболен тим Джанлоренцо Бленджини изрази задоволството си от спечеления полуфинал с Чехия, но и призова състезателите си да останат фокусирани и върху финала на Световното първенство утре и чак след него да празнуват спечеления вече медал.

"Да бъдем на финал, за нас означава, че съм получил това, за което съм натискал по време на цялата подготовка, по време на всеки един тренировъчен ден. Получавам отговора, който съм искал. За тези момчета е толкова важно да получават този отговор и този знак, че отборът се подобрява, че умеят да се справят, умеят да се задържат на полето. Днес се наложи да страдаме повече от необходимото. Не показахме най-добрия волейбол, на който сме способни, особено на сервис. Но се опитахме и намерихме различни решения. Супер щастливи сме. Сега ни остава да мислим за утре. Трябва да вложим цялата ментална енергия", коментира италианският специалист.

Свързани статии

"Работата  на треньора е да няма почивка, това е нормално. След края на състезанието можем да почиваме, но все още не. Както знаете, когато си в колата, не трябва да отпускаш газта", завърши Бленджини. 
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Джанлоренцо Бленджини волейбол финал световно първенство
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem