Барселона се завръща на "Камп Ноу" този месец

Барселона може да получи разрешение още в понеделник да домакинства на собствения си стадион - "Камп Ноу", разкрива "Мундо Депортиво", цитиран от Фабрицио Романо. Каталунците до момента приемат съперниците си на олимпийския "Луис Компанис" заради ремонт на дома си, който се проточва трета година.

Лицензът 1B ще позволи 45 хиляди души да са на трибуните. Клубът очаква да посрещне Алавес на 29 ноември точно на "Камп Ноу" в 14-ия кръг от Ла Лига. Не е изключено това да стане и седмица по-рано срещу Атлетик Билбао.

Последният двубой на Барселона на "Камп Ноу" бе през май 2023-а - 3:0 срещу Майорка.