IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 21

Барселона се завръща на "Камп Ноу" този месец

Отборът може да получи разрешение да домакинства още в понеделник

16.11.2025 | 09:15 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Барселона може да получи разрешение още в понеделник да домакинства на собствения си стадион - "Камп Ноу", разкрива "Мундо Депортиво", цитиран от Фабрицио Романо. Каталунците до момента приемат съперниците си на олимпийския "Луис Компанис" заради ремонт на дома си, който се проточва трета година.

Лицензът 1B ще позволи 45 хиляди души да са на трибуните. Клубът очаква да посрещне Алавес на 29 ноември точно на "Камп Ноу" в 14-ия кръг от Ла Лига. Не е изключено това да стане и седмица по-рано срещу Атлетик Билбао.

Последният двубой на Барселона на "Камп Ноу" бе през май 2023-а - 3:0 срещу Майорка.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

барса ноу камп завръща стадион
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem