Премиерът за националите по волейбол: Изключителен успех!

"Изключителен успех! Аз не помня от 1994 г. насам, колективен спорт толкова много емоции да е събирал", сподели министър-председателят Росен Желязков по повод сребърния медал на националния отбор по волейбол.

По думите на Желязков успехът има две измерения. "Първото е, че това са нашите шампиони – ние видяхме и във финала колко усилия, борба и същевременно спокойствие имаше в отбора. Естествено, спортното напрежение е голямо, но в този отбор потенциал е младостта, дава гаранция за успеха занапред”.

По думите му другото измерение е, че нацията беше обединена, беше заедно, беше народ.

"Благодаря на момчетата! Днес ще се върнат, ще получат заслужено своите овации. Ние изпратихме правителствения самолет да ги прибере, защото иначе трябваше да чакат от 16 ч. в Истанбул до довечера. Преценихме, че заслужават този малък жест", добави Желязков.