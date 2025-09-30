IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мартин Атанасов: С този отбор можем да вземем медал от Олимпиадата

Правим всичко това за хората, за държавата, за емоциите, каза волейболистът

30.09.2025 | 10:58 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Посрещачът на националния отбор Мартин Атанасов заяви при прибирането на тима от световното първенство по волейбол във Филипините, че съставът има сили да вземе медал и от Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

В неделя националите спечелиха сребърните медали на Мондиала, а тази сутрин бяха посрещнати като герои на българска земя.

"Не очаквахме чак такова посрещане. Малко сме уморени и неадекватни. Сега имаме нужда да се приберем и да починем, но наистина е невероятно. Още спим и не можем да осъзнаем за какво става въпрос, но еуфорията е много голяма, а денят тепърва започва", каза Атанасов.

"Правим всичко това за хората, за държавата, за емоциите. Най-хубавото нещо са положителните емоции в хората, които можеш да видиш. Това ми е първи медал с националния отбор и винаги ми е било голяма мечта да го направя. Другата ми мечта е да участвам на Олимпиада. Едната мечта вече е постигната, другата е много близо. С този отбор, с този колектив и с работата, която полагаме, е напълно възможно да вземем медал и от Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2008 година“, каза Мартин Атанасов.

 

Мартин Атанасов волейбол медал
