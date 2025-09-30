Спортен психолог: Ролята на родителите е основната, след това идват останалите

Посрещнахме на родна земя световните вицешампиони по волейбол. Момчетата устояха на напрежението и стигнаха до второто място.

"Те са млад състав, но показаха ментална устойчивост. Колкото повече се наблегне още от подрастващите години, резултатите ги виждаме. Освен физическата подготовка, трябва отрано да се тренира и менталната", каза спортният психолог Теди Ангелова в студиото на "България сутрин".

Тя посочи като правилна стратегия изолацията на момчетата дори от най-близките им.

"Няма начин социални медии, близки, познати да не влияят върху тях. Разконцентрирането може да е много малко, но да коства много. Подкрепата в залата дава криле, момчетата са изключително обичани, това им дава мотивация. Те успяват дори с тази позитивна подкрепа да се концентрират в себе си. В противен случай могат да се подведат по еуфорията", добави спортният психолог.

В ефира на Bulgaria ON AIR тя подчерта, че адмирациите са за целия треньорски щаб.

Шампионско мислене

Ангелова посочи, че разликата между шампионите и всички останали е, че те знаят в главата си и вярват, че могат.

"Истинският шампион, когато играе финал, иска да бъде победител. Нормално е да има разочарование. Неуспехите са тези, които изграждат един шампион, дават най-добрите уроци. Вярвам, че ще си вземат поуките и ще се изкачат на световния връх", каза Теди Ангелова.

Ролята на спортния психолог

Във всеки щаб има такива професионалисти, които по важност са наравно с главния треньор и кондиционния треньор.

"Тези момчета са пример, техните родители са пример. Ролята на родителите е основната, след това идват останалите. Големите спортисти работят със спортни психолози", подчерта гостът.

Ангелова даде пример с шампиона при юношите на "Уимбълдън" Иван Иванов.