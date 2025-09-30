В кадър: Какви емоции! Посрещаме волейболните ни гордости

Снимки: Димитър Кьосемарлиев 1 / 26 / 26

Вицешампионите по волейбол се прибраха у дома!

Националите кацнаха на летище „Васил Левски“ в София, където ги посрещнаха с червен килим и гвардейска рота. Българските лъвове се прибраха с правителствения самолет от Истанбул, след като записаха историческо постижение – първите сребърни медали от Световното първенство във Филипините от 1970 година насам.

Празненствата продължават тази вечер – в 17:30 ч. на площад „Св. Александър Невски“ феновете ще могат да посрещнат волейболните герои, които ще преминат с открит автобус през центъра на София.