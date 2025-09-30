IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 91

В кадър: Какви емоции! Посрещаме волейболните ни гордости

Празненствата продължават тази вечер – в 17:30 ч. на площад „Св. Александър Невски“

30.09.2025 | 11:10 ч. Обновена: 30.09.2025 | 14:00 ч. 92

Снимки: Димитър Кьосемарлиев

Снимки: Димитър Кьосемарлиев

1 / 26

Вицешампионите по волейбол се прибраха у дома!

Националите кацнаха на летище „Васил Левски“ в София, където ги посрещнаха с червен килим и гвардейска рота. Българските лъвове се прибраха с правителствения самолет от Истанбул, след като записаха историческо постижение – първите сребърни медали от Световното първенство във Филипините от 1970 година насам.

Празненствата продължават тази вечер – в 17:30 ч. на площад „Св. Александър Невски“ феновете ще могат да посрещнат волейболните герои, които ще преминат с открит автобус през центъра на София.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

волейбол национали посрещане
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem