Вашият път тепърва започва, казал Анцани на ридаещия Дамян Колев ВИДЕО

Моментът се превърна в сензация в социалните мрежи

29.09.2025 | 14:04 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Президентът на волейболната федерация и легенда на този спорт Любо Ганев разкри с какви думи италианският център Симоне Анцани е успокоил Дамян Колев при поздравяването след финала на световното в Манила.

Либерото на България не можа да сдържи сълзите си след загубата с 1:3. 33-годишният Анцани се спря пред Дамян, който е с 27 сантиметра по-нисък, наведе се се опита да го успокои с няколко думи.

От погледа на Колев се видя колко благодарен е той за жеста на световния шампион. Сцената стана хит в социалните мрежи.

"Вашият път тепърва започва'", били думите на Анцани, обяви Ганев пред NOVA.

 

Дамян Колев Любо Ганев Симоне Анцани волейбол
