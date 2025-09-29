Вашият път тепърва започва, казал Анцани на ридаещия Дамян Колев ВИДЕО

Президентът на волейболната федерация и легенда на този спорт Любо Ганев разкри с какви думи италианският център Симоне Анцани е успокоил Дамян Колев при поздравяването след финала на световното в Манила.
Либерото на България не можа да сдържи сълзите си след загубата с 1:3. 33-годишният Анцани се спря пред Дамян, който е с 27 сантиметра по-нисък, наведе се се опита да го успокои с няколко думи.
От погледа на Колев се видя колко благодарен е той за жеста на световния шампион. Сцената стана хит в социалните мрежи.
"Вашият път тепърва започва'", били думите на Анцани, обяви Ганев пред NOVA.
Davanti a Simone Anzani ci dobbiamo solamente inchinare
Tutti quanti
🥹#italvolley #ItaliaBulgaria pic.twitter.com/QqWoMm2UcM— Narduzzi Luca (@ell3nne) September 28, 2025