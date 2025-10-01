Галатасарай излъга Ливърпул край Босфора

Отборът на Галатасарай победи с 1:0 Ливърпул в среща от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. Единственото попадение реализира Виктор Осимен, който беше точен от дузпа в 16-ата минута.

За мърсисайдци това беше второ поредно поражение във всички турнири, след като в събота шампионите на Англия отстъпиха пред Кристал Палас във Висшата лига. Това беше първи случай от началото на сезона, в който Ливърпул не успя да се разпише. След два изиграни двубоя и двата отбора имат по три точки.

Жозе Моуриньо се завърна на любимия му стадион Стамфорд бридж, но воденият от него Бенфика загуби от Челси с 1:0 в мач от Шампионската лига. Риос си вкара автогол в 18-ата минута, който гранда от Лисабон не успя да върне.

Атлетико Мадрид – Айнтрахт Франкфурт 4:1

1:0 Распадори 4', 2:0 Льо Норман 33', 3:0 Гризман 45', 3:1 Буркатд 57', 4:1 Гризман 68'

Челси – Бенфика 1:0

1:0 Риош 18'-автогол

Интер – Славия Прага 3:0

1:0 Мартинес 30', 2:0 Дъмфрийс 34', 3:0 Мартинес 60'

Будьо/Глимт – Тотнъм 2:2

1:0 Хауге 53', 2:0 Хауге 66', 2:1 Ван де Веен 69', 2:2 Гундерсен-автогол 86'

Галатасарай – Ливърпул 1:0

1:0 Осимен 15'-дузпа

Марсилия – Аякс 3:0

1:0 Пайшао 6', 2:0 Пайшао 13', 3:0 Грийнууд 26' 4:0 Обамеянг 53'

Пафос – Байерн Мюнхен 1:5

0:1 Кейн 16', 0:2 Герейро 21', 0:3 Джаксън 31', 0:4 Кейн 34', 1:4 Оршич 45', 1:5 Олисе 69'

Аталанта – Клуб Брюж 2:1

0:1 Цолис 38', 1:1 Самарджич 75'-дузпа, 2:1 Пашалич 87'

Кайрат Алмати – Реал Мадрид 0:5

0:1 Мбапе 25'-дузпа, 0:2 Мбапе 52', 0:3 Мбапе 74' 0:4 Камавинга 83', 0:5 Диас 93'