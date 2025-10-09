IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Феноменален: Карлос Насар е новият световен шампион!

Той постави световен рекорд в изтласкването - 222 кг.

09.10.2025 | 21:52 ч. Обновена: 09.10.2025 | 21:57 ч. 38
Карлос Насар спечели титлата в новата си категория - до 94 кг, на Световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде. 

Пред погледа на краля на Норвегия - Олаф V, българинът опита да постави световен рекорд в движението изтласкване - 222 кг. и успя под аплодисментите на цялата зала и скандиранията: "Българи юнаци!

Олимпийският шампион при 89-килограмовите започна с успешен опит на 173 килограма, но след това не успя на 178 килограма при второто си излизане на подиума. Последва и опит за световен рекорд в изхвърлянето на 182 килограма, но и той не се оказа добър. Единственият успешен опит на 173 килограма остави Насар на четвърто място в първото от двете движения.

От това се възползва максимално иранецът Алиреза Моеини Седех, който успя на същата тежест от 182 килограма и записа новото върхово постижение в света. Преди това Седех регистрира успешни опити на 174 и 179 килограма.

Втори след изхвърлянето бе другият иранец в категорията - Али Алипур със 176 килограма, а бронзовият медал в движението стана притежание на колумбиеца Хоксер Алборнос Кинто, който постигна 175 килограма в група "В".

Изненадващо Седех откри втората част от състезанието с успешен опит на 198 килограма. Иранецът предприе този ход, за да бъде сигурен, че ще запише двубой. След това той успя на 204 и 209 килограма и постави Насар в позиция да търси 219 килограма, ако иска да атакува злато в двубоя.

Българинът обаче излезе на подиума веднага след това и още с първия си опит се справи с 210 килограма.
В този момент обаче Насар бе атакуван от другия ирански състезател в категорията Али Алипур, който стартира с добър опит на 211 килограма. Алипур обаче направи фаул на 217 килограма, а Насар отговори с успешен опит на 219 килограма, с който поведе в класирането.

