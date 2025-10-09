IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Новият шампион Насар: Една от най-ценните ми титли!

Българското знаме е най-отгоре, добави шампионът

09.10.2025 | 22:20 ч. Обновена: 09.10.2025 | 22:23 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

“Предпочетох да взема медала в изхвърлянето, отколкото да взема сребърен”. бяха първите думи на новия световен шампион Карлос Насар.

"Това е една от най-ценните ми титли, защото много хора ме подкрепят, много хора очакваха да взема знатния медал, аз ги накарах за даден момент да се съмняват, но накрая аз успях и се преборих! Дадох на хората това, което заслужават - българското знаме беше най-отгоре и чухме българския химн. Мисията ми е изпълнена!”, каза още световният шампион.

"Благодаря на всички, че ми оказаха подкрепа! Обичам Ви!", каза Насар и добави, че няма да спира да работи, но именно за това обича работата си.

"Удовлетворен съм!", завърши Насар.

 

Карлос Насар световен шампион световен рекорд вдигане на тежести Световно първенство
