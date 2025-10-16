IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 85

21-годишен помете и уби на място жена на тротоар в Лом

Той изпреварвал и загубил контрол над автомобила

16.10.2025 | 13:49 ч. Обновена: 16.10.2025 | 13:50 ч. 23
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

21-годишен уби на място жена на тротоар в Лом, след като при изпреварване не успял да овладее колата. Според предварителната информация инцидентът се е случил към 10:00 часа в квартал „Момин брод", който се намира в близост до една от входно-изходните артерии на Лом, пишат от "24 часа". 

Мъжът не успял да овладее превозното средство и блъснал пешеходката, която се намирала на отсрещен тротоар.

Тя е загинала на място. Жената е на 55 години, а шофьорът - на 21, съобщава bTV. Причините за катастрофата се изясняват.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Лом катастрофа жертва
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem