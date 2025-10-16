21-годишен помете и уби на място жена на тротоар в Лом

21-годишен уби на място жена на тротоар в Лом, след като при изпреварване не успял да овладее колата. Според предварителната информация инцидентът се е случил към 10:00 часа в квартал „Момин брод", който се намира в близост до една от входно-изходните артерии на Лом, пишат от "24 часа".

Мъжът не успял да овладее превозното средство и блъснал пешеходката, която се намирала на отсрещен тротоар.

Тя е загинала на място. Жената е на 55 години, а шофьорът - на 21, съобщава bTV. Причините за катастрофата се изясняват.