Асен Василев: Съдът, прокуратурата и КПК са като трите маймунки - не чух, не видях, не разбрах

С искане на два отвода започна съдебното заседание по молба на кмета на Варна Благомир Коцев да излезе на свобода. Адвокатът му - Ина Лулчева, се усъмни в непредубедеността на председателя на съдебния състав и на един от прокурорите по делото.

Адвокат Ина Лулчева поиска отвод на Костова, като посочи, че Костова е била част от специализирания съд, който е бил затворен от "Продължаваме промяната" (ПП). Тя се позова и на предишен отвод на Костова, направен след същите аргументи.

Лулчева поиска отвод и на прокурор Калин Близнаков, тъй като вече е участвал в заседание по мярката на Благомир Коцев и е показал пристрастно и цинично поведение. Според прокурор Близнаков искането за отвода на съдия Костова е неоснователно, защото Коцев не бил част от ПП, когато е бил затворен специализираният съд.

Съдията Костова посочи, че Коцев е от друг град и няма отговорност за промените, с които е затворен специализираният съд, следователно няма основание за отвод. Според нея и искането за отвод на прокурора е неоснователно.

Съдът отхвърли и двете искания. Прокуратурата внесе два тома с нови доказателства, с които адвокатите се запознаха.

Отхвърлено беше и искане на защитата показания да даде Асен Василев - председател на “Продължаваме промяната” и бивш финансов министър, който е в залата заедно с други съмишленици на Коцев. Искането е заради появата на името му сред свидетелски показания, според които пари от корупционната схема, в която твърди, че е участвал в Коцев и още двама общински съветници, са стигали и до Асен Василев. Именно заради присъствието на лице с имунитет в показанията, делото се гледа в София. Съдът отказа да разпита Василев, тъй като смята, че в тази процедура по мярка за неотклонение, това е недопустимо.

Съдът отказа да ме разпита, за да може делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев да седи в София и да не отиде във Варна, каза в съда председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

„Благомир Коцев е задържан вече над три месеца по думите на една доказана крадла. Агенция за държавна финансова инспекция има доклад, направен още по време на правителството „ГЕРБ 3“, който уличава нейната фирма в над 500 хил. лв. откраднати средства от българските студенти и тяхната храна“, каза Василев. "Тази крадла е казала, че има неизвестен депутат, след което е намесила моето име. Заради този факт делото се гледа в София със Софийската прокуратура и съд, където могат да се нагласят състави, а не във Варна, където му е мястото. Вече трети месец Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и Софийска градска прокуратура отказват да ме разпитат, а току-що и съдът отказа да ме разпита, за да може делото да седи в София, а не да отиде във Варна“, каза Василев.

Свидетели сме, че и съдът, и прокуратурата, и КПК са в ролята на трите маймунки – не чух, не видях, не разбрах. Дойдох днес в залата, за да им кажа, че нямам нищо общо с тази крадла и всичко, което тя казва, е абсолютно невярно, за да може делото да отиде във Варна и да се гледа от варненския съд и прокуратура, а не от нагласени състави и прокурори, каза още Асен Василев.