Борисов: Всички казват - да не се ходи на избори, , ама Борисов сам да каже какво иска да правим ВИДЕО

Днес открихме новото осветление на стадион „Христо Ботев" в Габрово

18.10.2025 | 20:37 ч.
Всички от една страна казват - „да има правителство, да не се ходи на избори, ама Борисов сам да каже какво иска да правим“. „Не е хубаво на избори, ама пък Борисов сега да видим сега какво да направи друго“. Какво повече да направи? Това каза  лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Габрово по повод политическата ситуация в страната.

"Онзи ден бихме "Локо" (Сф), играхме с "Бистрица", горе беше един ветрец хубав, настинах, кашлям. Днес открихме новото осветление на стадион „Христо Ботев" в Габрово - един модерен обект, завършен само за три месеца и половина", каза Борисов във видео, излъчено в профила му във Фейсбук.

Лидерът на ГЕРБ е в Габрово за откриването на новото осветление на стадион „Христо Ботев".

