Манчестър Сити победи Евертън в 8-ия кръг на Висшата лига

Липсата на Грийлиш може би определено оказа влияние върху представянето на Карамелите

18.10.2025 | 20:29 ч.
Снимка: БГНЕС/ EPA

Манчестър Сити победи Евертън с 2:0 в 8-ия кръг на Висшата лига, пише gol.bg.

Карамелите не играха лошо, като през първото полувреме пропуснаха добри ситуации. Така вече в 17 поредни мача те са без победа срещу Сити, като остават с 11 точки на сметката си.

Сити продължи да натиска и Райндерс бе намерен добре от Доку, но ударът му бе отбит в корнер.  В 40-ата минута обаче, Донарума трябваше да избива опасен удар на Ндиай. Веднага след това Сити контраатакува и Холанд намери Доку на чиста позиция, но Пикфорд изби, а след това защитник изби. В самия край Савиньо пак накара Пикфорд да се намесва, но паузата в крайна сметка дойде при 0:0.

След нея домакините не успяха да стигнат до добри ситуации в първите минути и изглеждаха изчерпани откъм идеи. До 58-ата минута обаче. Тогава Нико О’Райли бе изведен отляво зад гърба на защитника, центрира отлично към чакащия Холанд, който с глава нямаше как да сбърка. Поредно попадение за норвежеца, 10-о в първенството в 8 мача, 13-о за Сити и общо 22 за кампанията с тези и за националния отбор.

Сити постигна своето и спечели, което бе най-важното, а липсата на Грийлиш може би определено оказа влияние върху представянето на Карамелите.

Манчестър Сити Евертън Висша лига футбол спорт
