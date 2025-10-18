Още два български самолета F-16 Block 70 кацнаха в България

Още два български самолета F-16 Block 70 кацнаха в Трета авиационна база в Граф Игнатиево днес, съобщиха от пресслужбата на Министерството на отбраната.

Самолетите бяха посрещнати от министъра на отбраната Атанас Запрянов, командира на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев, изпълняващия длъжността командир на Трета авиационна база полковник Методи Орлов, представители на мисията на САЩ в България и личния състав на авиобазата.

Процесът върви съгласно договорените планове с правителството на САЩ – вече бяха получени първите четири самолета, сега още два и остава до края на тази година да получим последните два, с което ще бъде изпълнен първият договор за доставка на осем самолета, каза министър Запрянов. В навечерието на 2026 г. ще бъдем с един изпълнен договор със САЩ, което дава оптимизъм, че оттук насетне започва технологичното приемане на новопристигналите самолети и тяхното облитане, допълни той.

Продължава доставката и на допълнително оборудване и консумативи по договора. Министърът на отбраната подчерта, че се прави всичко възможно за създаване на условия за пълноценната подготовка на пилотите на място в Трета авиобаза. Той припомни, че в началото на мандата му от 49 договора за строителство на инфраструктура в авиобазата само един обект е бил завършен и приет.

„Сега имаме приети 17 обекта в рамките на 2024 г. и 2025 г. и още толкова в процес на приемане. Важно е да се отбележи, че успяхме да ускорим значително изграждането на сградата за монтиране на тренажора, тъй като освен самолети е от изключителна важност да имаме и инсталиран тренажор за подготовката на нашите летци“, заяви министър Запрянов.

Новите два български самолета F-16 Block 70 са бойни (едноместни). Те пристигат у нас с опознавателни знаци на военновъздушните сили на САЩ и предстоят процедурите по техническото и летателното им приемане. До края на 2025 г. в изпълнение на Международния договор BU-D-SAB трябва да получим общо осем самолета, като шест от тях вече са в България. След изпълнението и на втория договор българските военновъздушни сили ще разполагат с една ескадрила от 16 самолета.

Изтребителите F-16 ще поемат бойни дежурства, когато пилотите са готови и получим всичко по договора от 2019 г., каза в интервю за БТА командирът на Военновъздушните сили (ВВС) генерал-майор Николай Русев по повод 16 октомври – Празник на авиацията и ВВС.

България има шест пилоти, които са обучени да летят на F-16. На нашия вариант на F-16 могат само двама. Необходими са учебно-бойни самолети, за да могат и останалите четирима, които са в България, да се приучат на този модел. В САЩ са летели на по-стар вариант на F-16 и затова в България трябва да се направят по няколко полета на нашия F-16 Block 70, след което вече могат да летят и на бойния самолет самостоятелно, обясни генерал-майор Русев.