Валентина Георгиева получи тежка контузия на Световното по спортна гимнастика

Предстои да премине прегледи

21.10.2025 | 16:52 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева получи тежка контузия по време на изпълнението си на прескок в квалификациите на Световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия).

Българката по всяка вероятност отново е със сериозна контузия за коляното. След първия прескок тя се приземи и веднага хвана коляното си, след което не успя да направи втория си опит. 

Тя беше изнесена на ръце от медицински персонал в залата и качена на линейка.

В момента националката пътува към болницата в Джакарта, за да премине прегледи, съобщава БТА.

Георгиева претърпя операция на коляното на 10 септември 2022-а и след година и половина се завърна в спорта. 19-годишната българка е двукратна сребърна медалистка на прескок от шампионати на Стария континент.

Валентина Георгиева спортна гимнастика
