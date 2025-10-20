IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
10 от Септември победиха Арда в Кърджали

Бертран Фурие отбеляза единственият гол в срещата

20.10.2025 | 19:37 ч. Обновена: 20.10.2025 | 20:25 ч.
Снимка: Lap.bg

Снимка: Lap.bg

Септември поднесе изненадата в края на 12-тия кръг на Първа лига, след като столичаните победиха с 1:0 при визитата си на Арда.  

Единственото попадение в срещата отбеляза Бертран Фурие в 28-ата минута. Така приключи серията на Септември без победа, след като последният успех датираше от края на месец август срещу Локомотив София. 

Възпитаниците на Александър Тунчев бяха много настоятелни, но 12 отправени удара не бяха достатъчно за гол във вратата на Янко Георгиев. 

По този начин възпитаниците на Стамен Белчев остават на предпоследното място, но вече с актив от 11 точки, колкото имат 12-тия, 13-тия и 14-тия – Монтана, Ботев Пловдив и Славия. 

Арда пък е на 11-то място с пункт повече.

Тагове:

Бертран Фурие Арда Септември Първа лига
