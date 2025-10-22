Силвия Рашкова е сред най-вдъхновяващите имена в свободното гмуркане

С пет национални рекорда в четири различни дисциплини по свободно гмуркане Силвия Рашкова вече е сред най-вдъхновяващите имена в този изключителен спорт.

Последното ѝ постижение - 67 метра дълбочина само на един дъх - бе поставено по време на Световното първенство в Кипър, където тя участва за първи път на подобен мащабен форум.

"Ние знаем какво ни коства, защото аз не съм спортист на пълно работно време. Правя го заедно с основната си работа. След състезанията осъзнаваме колко много ни е струвало това като емоции и изтощение. Не толкова физически, колкото ментално. След състезанията има един такъв срив, който почти всички състезатели преживяваме, защото сме се изтощили много в предните месеци", каза Рашкова пред "България сутрин".

Тя споделя, че по време на световното първенство напрежението е било особено голямо - заради живото излъчване и вниманието, насочено към всеки неин старт.

Камери следят всяко движение под водата, което прави преживяването още по-интензивно.

"67 метра не е просто да слезеш надолу и да се откажеш. Трябва да слезеш, да излезеш и всичко да бъде наред. Това ми беше първото Световно първенство. През последните две години съм участвала в няколко дълбочинни състезания, но за първи път бях на световно. И това беше изключително напрежение, защото форматът е вече съвсем различен", каза още Рашкова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Гмуркането за нея е не просто спорт, а състояние на пълен вътрешен мир.

Всеки излишен порив, всяка паника или бързане може да провали цялото усилие.

Именно спокойствието и увереността са ключови - те правят разликата между рекорд и провал.