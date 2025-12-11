IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 29

41-годишната Линдзи Вон сензационно спечели тренировката в първото спускане за сезона

Американската легенда изпревари фаворитката Кайса Викхоф Ли

11.12.2025 | 08:48 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Американската легенда в алпийските ски Линдзи Вон, която е на 41 г., беше най-бърза в тренировка за първото спускане за жени за сезона от световната купа по ски алпийски дисциплини.

Оимпийскатата шампионка в дисциплината от 2010 г. записа време от 1,30,95 вин по пистата Корвилия в швейцарския курорт Сен Мориц.

Настоящата олимпийска шампионка по спускане от Норвегия Кайса Викхоф Ли беше втора и с 0,59 секунди по-бавна, а италианката София Годжа, олимпийската шампионка на спускане през 2018 г., се класира трета с равно време с французойката Лора Гош.

Сен Мориц е домакин на спускане в петък и събота, а в неделя - супергигантски слалом.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

линдзи вон сен мориц спускане световна купа
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem