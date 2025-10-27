IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Почина известният фен на Ботев Пловдив Чоника

27.10.2025 | 21:37 ч. 5
Почина известният фен на Ботев Пловдив Чоника

Един от най-изявените фенове на Ботев Пловдив Георги Илиев - Чоника е починал днес, съобщиха от фракция "Лудата банда". 

"Приятели, с огромна болка Ви съобщаваме, че днес ни напусна Георги Илиев (Чоника). Каквото и да кажем за него ще е малко, но ако Лудата Банда е семейство, то той бе глава, морален стожер, приятел и верен другар. Без фалш, без пози и винаги истински.

Почивай в мир, Георги!"

Искрени съболезнования към близките и роднините на Георги Илиев - Чоника изразиха и от ПФК Ботев Пловдив.

