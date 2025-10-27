Лудогорец катастрофира, но Моци си знае: Ще станем шампиони

Техническият директор на Лудогорец Козмин Моци заяви, че ръководството ще вземе решения във връзка с негативните резултати на отбора, но не пожела да потвърди дали ще се стигне до треньорска рокада в отбора след загубата с 4:5 от ЦСКА 1948.

"Не винаги треньорът е виновен. Ще има решения, но на този момент не мога кажа какви. Сто процента ще има някакви решения. Ако не вярвам, няма да съм тук. Вярвам, че ще борим до края да станем шампиони и съм сигурен, че отново ще станем шампиони.

Играхме срещу добър отбор, не почнахме мача както трябва и затова се стигна до този резултат. Видяхте третият гол какъв беше, всичко беше против нас. Реакцията ни беше късна. Ако бяхме реагирали в началото на второто полувреме, резултатът можеше да е друг", коментира Моци пред репортери след поражението в Бистрица.