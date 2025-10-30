Кристъл Палас отстрани Ливърпул за Купата на лигата в Англия

Отборите на Кристъл Палас, Арсенал, Нюкасъл, Манчестър Сити и Челси се класираха за четвъртфиналите в турнира за Купата на лигата в Англия по футбол.

Ливърпул допусна поражение с 0:3 при домакинството си на Кристъл Палас, след като Исмаила Сар отбеляза два гола за гостите в рамките на четири минути между 41-ата и 45-ата, осигурявайки на своя тим място на четвъртфиналите, а и създаде още повече проблеми на състава, воден от мениджъра Арне Слот. Нидерландският специалист даде почивка на повечето си титуляри, както и другите големи клубове от Висшата лига, оставяйки Ливърпул да претърпи шеста загуба в последните си седем мача във всички турнири.

Мачът на "Анфийлд" беше сравнително равностоен, преди Сар да отбележи първия гол, когато защитникът на Ливърпул Джо Гомес се опита да изчисти топката, но вместо това я подаде към сенегалския футболист, който отправи блестящ удар покрай вратаря Фреди Уудман. В проливния дъжд, който съответстваше на настроението на феновете на "червените", Сар удвои преднината на Палас секунди преди почивката, възползвайки се от прекрасен пас на Йереми Пино.

Ливърпул остана с 10 души на терена, когато Амара Нало беше изгонен в 79-ата минута за нарушение, получавайки втори червен картон в едва два мача за мъжкия отбор. Третият гол за Кристъл Палас беше дело на Йереми Пино в 88-ата минута.

"Не е в стандартите на Ливърпул да губи шест от седем мача", каза Арне Слот пред телевизия Sky Sports след двубоя.

Вечерта отбеляза и първия път, когато Ливърпул губи мач за турнир за местна купа на "Анфийлд" с три гола разлика без да отбележи попадение от февруари 1934 година насам при загубата с 0:3 от Болтън за Купата на Футболната асоциация. Това беше и третото поражение на шампионите от Кристъл Палас през този сезон.

Защитаващият трофея Нюкасъл достигна до четвъртфиналите на турнира след домакински успех над Тотнъм с 2:0, благодарение на голове на Фабиан Шар в 24-ата минута и на Ник Волтемаде в 50-ата.

18-годишният Итън Нванери от Арсенал реализира гол за победата на "артилеристите" с 2:0 като домакини на Брайтън в друга среща от осминафиналите на турнира за Купата на лигата в Англия. Нванери откри резултата в 57-ата минута, а Букайо Сака удвои преднината на "артилеристите" в 76-ата.

В други два мача от сряда вечер Манчестър Сити се наложи с 3:1 като гост на Суонси, а Челси постигна успех при гостуването си на Уулвърхямптън с 4:3. "Сините" от Лондон приключиха двубоя с човек по-малко заради втория жълт и съответно червен картон на новото попълнение Лиъм Делап.