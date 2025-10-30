IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дениз Данев и Габриел Маринов взеха медали от Европейското по щанги до 23 г.

Първенството се провежда в Дурас, Албания

30.10.2025 | 11:52 ч. 0
Габриел Маринов взе бронзов медал в двубоя. Снимка: Lap.bg

Дениз Данев спечели първия медал за България от Европейското първенство по вдигане на тежести за мъже и жени до 23 години, което се провежда в Дурас, Албания.

В категория до 60 килограма той остана втори с двубой от 259 кг. Данев завоюва сребърния медал в изтласкването със 146 кг.

С титлата се поздрави Гарник Чолакян от Армения с двубой от 267 кг. Бронзът остана за турчина Харун Алгюл, който събра 251 кг.

Малко по-късно Габриел Маринов стигна до бронзов медал в категория до 65 килограма. Родният щангист събра двубой от 278 килограма, като бе с трети резултат и в двете движения.

Маринов започна със 124 кг. в изхвърлянето, а впоследствие вдигна 154 кг. в изтласкването.

Представителят на Италия Серджо Масида спечели златото с двубой от 299 кг. Сребърното отличие бе за азера Техран Мамадов от Азербайджан с двубой от 288 кг. 

Дениз Данев Габриел Маринов европейско по щанги Дурас
