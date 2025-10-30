Бивш национал по борба е новият изпълнителен директор на ЦСКА

Вангел Вангелов е новият изпълнителен директор на ЦСКА, информираха официално от футболния клуб.

Вангелов заменя на поста подалия оставка Радослав Златков.

"С неговото назначение ръководството на клуба предприема нова стъпка към възстановяването на лидерската роля на "армейския" тим в българския футбол и успешното представяне на международната сцена.

Вангел Вангелов е доказан професионалист в областта на спорта и в частност – във футболния процес. Той е роден на 20 септември 1982 г. и притежава магистърска степен от Национална спортна академия "Васил Левски". Кариерата му е тясно свързана със спорта – Вангелов е бивш национален състезател по борба, а впоследствие и член на Управителния съвет на Българската федерация по борба.

Ръководния си опит във футбола натрупва като председател на Управителния съвет на Ботев (Враца) в периода 2021-2025 година. Вангелов има и успешен собствен бизнес.

През последния месец Вангел Вангелов изигра решаваща роля за стабилизирането на оперативните процеси в ЦСКА в ролята си на консултант към ръководните структури на клуба. Убедени сме, че неговият опит, професионализъм и управленски подход ще помогнат на клуба да реализира дългосрочната си стратегия.

ЦСКА желае на Вангел Вангелов успехи и много поводи за удовлетворение начело на най-титулувания български клуб", се посочва в съобщението от лагера на "червените".